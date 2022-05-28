Akıncı'ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest'te nefesleri kesen gösteri

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergileniyor. İki ülke Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri gösteri düzenlerken, Bakü semalarında Türk bayrağının simgesi hilal ve yıldız çizildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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