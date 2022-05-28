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Haberler Galeri Akıncı'ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest'te nefesleri kesen gösteri

Akıncı'ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest'te nefesleri kesen gösteri

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergileniyor. İki ülke Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri gösteri düzenlerken, Bakü semalarında Türk bayrağının simgesi hilal ve yıldız çizildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 17:03
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Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest'te nefesleri kesen gösteri
Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest’te nefesleri kesen gösteri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest’te nefesleri kesen gösteri

AKINCI'YA İMZA ATTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

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Akıncı’ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest’te nefesleri kesen gösteri
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Akıncı’ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest’te nefesleri kesen gösteri
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Akıncı’ya Erdoğan imzası! Bakü semalarında hilal ve yıldız! Teknofest’te nefesleri kesen gösteri