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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır onlara emanet
Türkiye-İran sınırının Iğdır-Ağrı bölümünde "vatan nöbeti" tutan "hudut kartalları", başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göçmen girişleri ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Türkiye'de üretilen son teknolojik silah ve teçhizatı aktif olarak kullanıyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:40Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:00
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet