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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır onlara emanet

Türkiye-İran sınırının Iğdır-Ağrı bölümünde "vatan nöbeti" tutan "hudut kartalları", başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göçmen girişleri ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Türkiye'de üretilen son teknolojik silah ve teçhizatı aktif olarak kullanıyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:00
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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet

Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak yağmur, çamur, kar, kış demeden zor arazi ve iklim koşullarına rağmen Türkiye'nin İran sınırını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, mevzilerinde elleri tetikte gece gündüz vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet

İran sınırında görev yapan komandolar ile TSK'nın diğer birimlerinde görevli Mehmetçik, başta teröristler olmak üzere uyuşturucu, kaçak sigara, eşya, mazot geçişleri ile düzensiz göçmenlerin de yer aldığı her türlü izinsiz geçişlere engel oluyor.

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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet

Teröristleri bulup etkisiz hale getirmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu, dinleme ve istihbarata dayalı nokta operasyonları icra eden komandolar, yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerce geliştirilen silah ve teçhizatı görevlerinde aktif olarak kullanıyor.

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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet

Sınır kulelerinde, sorumluluk bölgelerini korumak için 7 gün 24 saat dürbünle gözetleme yapan Mehmetçik, ülkenin bölünmez bütünlüğü için kulaklarını komutanlarından gelecek emirden ayırmadan, "Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım." diyerek görevlerini icra ediyor.

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Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet
Askerin güven kalkanı milli teknoloji! Sınır güvenliği onlara emanet

Verdikleri "Hudut Tekmili" ile düşmana korku salan hudut kartalları, gözlerini sınır hattından bir an olsun ayırmıyor.