Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

Bu nedenle Apple'ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5'ten bu yana Apple'ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Böylece Apple'ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış oldu.