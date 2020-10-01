ANA SAYFA
Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...
Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan Apple'ın yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 12 için meraklı bekleyiş sürüyor. Her sene Caviar tanıtımı sonrası yayınlanan seri beklenmedik şekilde daha önce piyasaya sızdırıldı. Ortaya atılan fiyatlar ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 17:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10