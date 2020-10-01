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Haberler Galeri Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan Apple'ın yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 12 için meraklı bekleyiş sürüyor. Her sene Caviar tanıtımı sonrası yayınlanan seri beklenmedik şekilde daha önce piyasaya sızdırıldı. Ortaya atılan fiyatlar ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 17:00
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Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

iPhone 12 serisinin 13 Ekim tarihinde tanıtılıp, piyasaya sürülmesi bekleniyor. İphone serisinin son dönemde çift boyutta piyasaya sürülmesi sonrasında beklentiler o yönde ilerliyor. İphone 12'ler için son günlerde iPhone mini olarak çıkarılacağı iddia ediliyor. İşte, Phone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

APPLE iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11'in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtığı ifade ediliyor.

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Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

Bu nedenle Apple'ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5'ten bu yana Apple'ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Böylece Apple'ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış oldu.

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Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)

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Apple'ın açıkladığı fiyat dudak uçuklattı! iPhone 12 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte fiyat listesi...

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)