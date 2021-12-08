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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

Ankara Üniversitesi'nde, yutma problemi (disfaji) yaşayan kişiler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak fonksiyonel gıda üretildi. Bu teknoloji sayesinde akıllı evler sistemini devreye alarak insanların evde yemeklerini üretmesi öngörülüyor.

AA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 14:55
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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kezban Candoğan, açıklamasında, çalışmalarının "TÜBİTAK 1001 Programı" kapsamında desteklendiğini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

"ÇOK DOĞAL ÜRÜNLER"

Proje çerçevesinde, 3D gıda yazıcıları kullanarak yutma güçlüğü çekenler için fonksiyonel gıda ürettiklerini belirten Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık." dedi.

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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

"YAPAY BİR ÜRÜN OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Proje kapsamında, 3D gıda yazıcıları kullanarak yutma güçlüğü çeken bireyler için fonksiyonel gıda ürettiklerini dile getiren Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık." diye konuştu.

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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

"GERÇEK GIDALAR BUNLAR"

Prof. Dr. Candoğan, projeye başlama nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Yutma güçlüğü çeken bireyler, ağızlarına aldıkları gıda ve içecekleri midelerine gönderirken zorluk çekerler, yutamazlar, akciğerlerine kaçma söz konusu. Bu şekilde akciğerlerde aspirasyon pnömonisi denilen rahatsızlıklar ortaya çıkabilmekte. Bu nedenle çok sıvı veya çok katı gıdaları ya da homojen olmayan gıdaları tüketemiyorlar. Bu tür hastalar genellikle nörolojik ya da yatan yaşlı hastalar olduğu için yüksek protein içerikli et bazlı gıdalara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu proje kapsamında tavuk ve dana eti bazlı fonksiyonel gıda ürettik. Gerçek gıdalar bunlar. Tavuk eti, dana eti ve biyoaktif özelliklere sahip kapya biber, kereviz tozu, kırmızı pancar tozu gibi fonksiyonel, sağlıklı, biyoaktif bileşikler içeren ürünler de kullandık. Seyreltilmesini de tam yağlı süt ve tereyağı ile yaptık. Bunlar kesinlikle sağlıklı ve doğal ürünler, insanlar 3D yazıcılarla basılan gıdalar diye korkmasınlar."

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Ankara’da yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda üretildi

Ürünlerin, yüksek protein içeriğine sahip, güvenli, diğer bioaktif bileşikler açısından da zengin olduğunu vurgulayan Candoğan, disfaji alanında faaliyet gösteren derneğin belirlediği kriterlere de uygun olduğunu dile getirdi.