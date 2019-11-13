13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Android 10 güncellemesi gelecek telefonlar belli oldu. Teknoloji takipçilerinin merakla beklediği haber Google'dan geldi. Google, Android 10 güncellemesini hangi telefonların alacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde gelecek olan Android 10 güncellemesi için yapılan açıklamada tüm telefonlar tek tek açıklandı. Dünyanın gözünü çevirdiği liste A Haber'de. İşte Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:57
  • 1
  • 35
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

  • 2
  • 35
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

  • 3
  • 35
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Google Pixel

  • 4
  • 35
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Honor 20

  • 5
  • 35
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Xiaomi Mi Mix 3 5G