Android 10 güncellemesi alacak telefonlar | Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi

Android 10 güncellemesi gelecek telefonlar belli oldu. Teknoloji takipçilerinin merakla beklediği haber Google'dan geldi. Google, Android 10 güncellemesini hangi telefonların alacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde gelecek olan Android 10 güncellemesi için yapılan açıklamada tüm telefonlar tek tek açıklandı. Dünyanın gözünü çevirdiği liste A Haber'de. İşte Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi