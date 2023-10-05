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Haberler Galeri Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Android 14 güncellemesi alacak telefon modelleri için geri için son gelindi. Dünyanın önde gelen teknoloji devleri en yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Android 14 güncelleme si ile birlikte gelecek olan telefonlarla birlikte diğer cihazlara da kademeli olarak işletim sistemi dağıtacak. İşte Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi

Giriş Tarihi: 05.10.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 15:39
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Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Dünyanın önde gelen markaları Android işletim sistemine sahip en yeni modellerinin tanıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Tanırımı yapılan yeni cihazların Android 14 işletim sistemi ile gelmesi veya akabinde yayınlanması beklenen güncellemeyi alması bekleniyor. Söz konusu güncellemeyi en yeni cihazlar alırken bazı cihazlar da listeden sonsuza dek siliyor ve firma güncelleme desteğine son veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Bilindiği üzere Android 14 için beta testleri hala devam ediyor. İşte Android 14 güncellemesi alacak Samsung, Google, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, Motorola, Sony, Asus, Redmi, Poco telefon modelleri…

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFON MODELLERİ!

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Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Google Pixel 4a 5G

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Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Google Pixel 5

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Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Google Pixel 5a