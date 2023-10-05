HaberlerGaleriAndrod 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste
Androd 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste
Android 14 güncellemesi alacak telefon modelleri için geri için son gelindi. Dünyanın önde gelen teknoloji devleri en yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Android 14 güncelleme si ile birlikte gelecek olan telefonlarla birlikte diğer cihazlara da kademeli olarak işletim sistemi dağıtacak. İşte Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi
Giriş Tarihi: 05.10.2023 15:37Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 15:39