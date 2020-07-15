ABD'li yapay zeka devinden Türkiye'ye dev yatırım Yapay zeka alanında dünyanın öne çıkan şirketlerinden olan, 2 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip ABD merkezli Afiniti, yapacağı yatırımla Türkiye'yi şirketin teknoloji üslerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor. Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 11:21
Afiniti Türkiye ofisinin kurucularından, şirketin Global Teknoloji Operasyonları Başkanı Ömer Akkentli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 2006'da ABD'deki çağrı merkezlerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla kurulduğunu belirtti.
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Akkentli, "Sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek ve eşleştirmeleri iyileştirmek amacıyla son yıllarda bu sürece yapay zeka teknolojileri de dahil edildi." diye konuştu.
Çağrı merkezlerinin çok fazla veri biriken ortamlar olduğunu, bu nedenle verilerin yorumlanmasına yönelik teknolojilerin kullanımı açısından imkan sağladığını aktaran Akkentli, şirketin ana çalışma alanının insan-insan ilişkilerinde memnuniyeti oluşturan unsurlara odaklanmak olduğunu söyledi.
"İNSANLARIN İNSANLARA SUNDUĞU HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİYORUZ"
Akkentli, bu hizmetin en çok kullanıldığı alanlardan birisinin sağlık hizmetleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Örneğin, doktora gidildiğinde, doktor eğer sizi iyi anladığını hissettirir ve aranızdaki kimya uyarsa, alınan sağlık çıktıları başka bir doktordan daha iyi oluyor. 200 patentimizin bulunduğu alan, bu insan-insan etkileşimini anlamak üzerine yoğunlaşıyor. Bu etkileşimleri anladıktan sonra, insanların insanlara sunduğu hizmetleri iyileştirmeyi sağlıyoruz.