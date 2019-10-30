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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

Dünyanın en gelişmiş savaş jetleri arasında gösterilen F-35'ler için ABD'de, önemli bir karar alındı. Yüksek maliyeti ile eleştirilen F-35 savaş jetleri için Pentagon ve üretici firma Lockheed Martin fiyatı indirme konusunda anlaştı. İşte F-35'lerin yeni fiyatı...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:01
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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

YÜZDE 12.7 ORANINDA İNDİRİME GİDİLDİ
Pentagon'dan yapılan açıklamada 2022 yılı içinde satın alınması planlanan F-35'lerin maliyetinde yüzde 12.7 oranında indirime gidildiği bildirildi. Fiyat indiriminin alıcı diğer ülkeleri de teşvik etmesi hedefleniyor.

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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

2022'DE 77.9 MİLYON DOLAR OLACAK
Pentagon yetkilisi Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile F-35'in fiyatında güçlü bir indirime gitme çabalarının karşılık bulduğunu duyurdu. Savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatı 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021'de 79.17 milyon dolar ve 2022'de 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.

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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

34 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Üretici Lockheed Martin firmasından yapılan açıklamada da, üç yıllık bir süreç içinde 478 adet F-35'in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığı bildirildi. Söz konusu 478 uçağın, ABD'nin yanı sıra, çeşitli müttefik ülkelerin hava kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

Lockheed Martin yetkilileri, F-16 savaş uçaklarına sahip her ülkeyi F-35'ler için potansiyel alıcı olarak gördüklerini açıklamıştı. Şirket 2019'da 131 uçak teslimatı yapmayı, teslimat sayısını 2020'de 149'a ve ardından yılda 169'a kadar yükseltmeyi hedefliyor. F-35'ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Ülkelerin silahlanma politikası, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları ABD'nin F-35, Rusya'nın SU-57 savaş jetlerinin özelliklerini ve fiyatını internette araştırmaya devam ediyor. Peki en pahalı savaş jeti hangisi? İşte merakla beklenen o liste...

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ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

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