ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler

Lockheed Martin yetkilileri, F-16 savaş uçaklarına sahip her ülkeyi F-35'ler için potansiyel alıcı olarak gördüklerini açıklamıştı. Şirket 2019'da 131 uçak teslimatı yapmayı, teslimat sayısını 2020'de 149'a ve ardından yılda 169'a kadar yükseltmeyi hedefliyor. F-35'ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.



Ülkelerin silahlanma politikası, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları ABD'nin F-35, Rusya'nın SU-57 savaş jetlerinin özelliklerini ve fiyatını internette araştırmaya devam ediyor. Peki en pahalı savaş jeti hangisi? İşte merakla beklenen o liste...