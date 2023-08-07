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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA'ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2'nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de çok büyük yol alındı. Yerli ve milli projelerle Türkiye güç kazandı. Savunmada yerlilik oranı yüksek seviyelere çıktı. Dünyanın birçok ülkesine ihracatı gerçekleştirilen, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları bu kez ABD basının gündeminde geniş yanı uyandırdı. ABD merkezli Business Insider, Körfez ülkelerinin Türk drone'larına artan ilgisini ele aldı. Insider, Bayraktar TB2'nin yükselişi ile ilgili dikkat çeken bir analize imzasını attı.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:55
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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA’ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2’nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

Türkiye'nin terör ile mücadelesi başta olmak üzere Suriye, Libya, Azerbaycan'daki kriz bölgesinde Türk yapımı guru kaynağımız Bayraktar TB2'nin başarısı dikkatleri topadı.

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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA’ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2’nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

ABD merkezli Business Insider (BI) Türk yapımı drone'ları ve Arap coğrafyasında bu silahlara artan ilgiyi kaleme aldı.

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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA’ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2’nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

'Suudi Arabistan ve BAE, endişelenmeyi bırakıp Türkiye'nin Bayraktar İHA'larını sevmeyi nasıl öğrendi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BI, haberinde şu ifadelere yer verdi;

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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA’ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2’nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

'Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin yerli askeri insansız hava araçlarına doyamıyor gibi görünüyor. Her iki ülke de son aylarda Türk Bayraktar insansız hava araçları için milyarlarca dolarlık önemli anlaşmalar imzaladı.'

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ABD merkezli Business Insider: Türk İHA’ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2’nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

REKOR ANLAŞMA

'Anlaşmalar, Körfez ülkeleri arasında Türk yapımı teçhizata artan ilgiyi yansıtıyor ve son yıllarda bölgedeki diğer konulardaki farklılıklara rağmen Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşularına silah satma arzusunun arttığının işaretleri' değerlendirmesinde bulunan BI, Başkan Erdoğan'ın Riyad ziyareti kapsamında rekor bir anlaşmaya imza atıldığını hatırlattı.