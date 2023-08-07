ABD merkezli Business Insider: Türk İHA'ları rakiplerini gölgede bıraktı! Bayraktar TB2'nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de çok büyük yol alındı. Yerli ve milli projelerle Türkiye güç kazandı. Savunmada yerlilik oranı yüksek seviyelere çıktı. Dünyanın birçok ülkesine ihracatı gerçekleştirilen, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları bu kez ABD basının gündeminde geniş yanı uyandırdı. ABD merkezli Business Insider, Körfez ülkelerinin Türk drone'larına artan ilgisini ele aldı. Insider, Bayraktar TB2'nin yükselişi ile ilgili dikkat çeken bir analize imzasını attı.