794 yıl sonra bir ilk! 'Büyük Kavuşum' için geri sayım...

Son dakika haberine göre; Bilim insanlarının 'Büyük Kavuşum' olarak adlandırdığı olay 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Jüpiter ve Satürn, önümüzdeki günlerde çift bir gezegen gibi gözükecek. 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra yaşanacak bu olay her 20 yılda bir gerçekleşiyor.