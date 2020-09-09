1 liraya 100 km yol gidiyor! Türkiye'de üretildi

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini ifade eden Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanı Yasin Adıgüzel, "TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışlara Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak ilk defa 2018 yılında Çeşm-i Cihan isimli aracımızla katılmıştık. Bu yılda üretilen elektrikli aracımızla verimlilik alanında 22'inci hız testlerinde ise 6'ıncı olmuştuk. 2019 yılında ise 'Gökbörü' isimli elektrikli aracımızla ilk 10'a girmeyi başardık. Edindiğimiz tecrübelerin üzerine yenilerini ekleyerek en az tüketimle en fazla mesafe kat etmesi için aylar süren bir çalışma gerçekleştirdik. Aracın motoru, batarya yönetim sistemi ve mekanik parçaları dâhil tüm parçalarını ekip arkadaşlarımızla birlikte ürettik. Bunun sonucunda bu yıl F1 pistinde düzenlenen yarışlarda aracımız en hızlı 2'nci otomobil olurken, verimlilikte 7'nci oldu. Ayrıca 'Tanıtım Yaygınlaştırma Teşviki' ödülü almaya da hak kazandık. Bu tecrübeleri daha ileriye taşıyacağız" dedi.