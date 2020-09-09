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1 liraya 100 km yol gidiyor! Türkiye'de üretildi
Son dakika haberleri... Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve 1 lira 2 kuruş ile 100 kilometre yol giden "Simurg" isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının en hızlı 2'nci otomobili olurken, verimlilikte 7'nci oldu.
Giriş Tarihi: 09.09.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 21:45
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