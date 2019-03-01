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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Borussia Mönchengladbach'ın sahasına 142 bin 393 top yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 10:41
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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Borussia Mönchengladbach'ın sahasına 142 bin 393 top yerleştirildi.

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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Dünya en eski futbol topu 1540-1570 yılları arasından gelmektedir. 1542-1567 yıllar arasında İskoçya'nın kraliçesi olan I. Maria'nın yatak odasında bulundu.

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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Arjantinli top cambazı Victor Rubilar, 5 farklı ülkede yüzünde 30'dan fazla topu çevirdi

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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Restart Lindo kullanıcı adına sahip bir oyuncunun, Pro Evolution Soccer'da 1879 galibiyeti bulunuyor.

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Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

PES'te en hızlı gol Ekim 2014'te Afro Gwada tarafından yapıldı. James Rodriguez ile 4 saniye içinde gol buldu.