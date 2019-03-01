Yok böyle bir rekor! Türkiye'den sadece Fenerbahçe var

Borussia Mönchengladbach'ın sahasına 142 bin 393 top yerleştirildi. Dünya en eski futbol topu 1540-1570 yılları arasından gelmektedir. 1542-1567 yıllar arasında İskoçya'nın kraliçesi olan I. Maria'nın yatak odasında bulundu. Arjantinli top cambazı Victor Rubilar, 5 farklı ülkede yüzünde 30'dan fazla topu çevirdi Restart Lindo kullanıcı adına sahip bir oyuncunun, Pro Evolution Soccer'da 1879 galibiyeti bulunuyor. PES'te en hızlı gol Ekim 2014'te Afro Gwada tarafından yapıldı. James Rodriguez ile 4 saniye içinde gol buldu. Dünyadaki en küçük lig 'Isles of Scilly Futbol Ligi' nde sadece iki katılımcı takımın bulunduğu Isle of Scilly, İngiliz Cornwall'ın güneybatısındaki beş yaşanmış ve 140 ıssız adadan oluşan bir gruptur. En uzun 'futbol turu' Lenton Griffins Fin FC tarafından hazırlandı. Kulüp, 3 Temmuz ve 3 Ağustos 2004 tarihleri arasında on iki farklı ülkeden daha az oynamıştır.