Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Sezon başı transfer edilen oyunculardan memnun olmayan Fatih Terim, kadroda büyük bir revizyona gidecek. Devre arasında takımdan önemli yıldızların gönderilmesi beklenirken, bugün spor basınına düşen bir haber, Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı. Sarı kırmızılı camianın gönlünde taht kuran Felipe Melo'nun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte flaş haberin perde arkası...