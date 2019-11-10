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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Sezon başı transfer edilen oyunculardan memnun olmayan Fatih Terim, kadroda büyük bir revizyona gidecek. Devre arasında takımdan önemli yıldızların gönderilmesi beklenirken, bugün spor basınına düşen bir haber, Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı. Sarı kırmızılı camianın gönlünde taht kuran Felipe Melo'nun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte flaş haberin perde arkası...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:03
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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Fotomaç'ın haberine göre; Devre arası kadro operasyonuna hazırlanan Galatasaray'da camiayı hareketlendiren bir gelişme yaşandı...

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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynanan maçlardan sonra sitemkardı...

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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Terim, oyuncularının yeterince özveri göstermediğine işaret ederek hırs eksikliğine ve kazanma azmine sahip olmayan oyunculara son şansı verdiği duyurmuştu.

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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Mevcut kadroyla ocak ayı transfer dönemine kadar mecburen devam edeceğine dikkat çeken Terim, bu süre zarfında genç oyunculara şans vereceğini açıklamıştı.

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Yılın transfer bombası patladı! Felipe Melo dönüyor

Terim'in raporu doğrultusunda da harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncular özelinde takımlar ve manejerler ile diyaloglarını artırdı.