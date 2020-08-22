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Haberler Galeri Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karamgümrük ile Topuk Yaylası'nda karşı karşıya geldi. 4 gollü maçta sarı lacivertlilerin Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan ilk golünü kaydetti.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 20:29
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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5'inci dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ise gole yanıtı gecikmedi.

Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Ozan Tufan'ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1'e getirdi.

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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun'un yerine Altay'ı, Sadık'ın yerine Ferdi'yi alarak başladı.

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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47'nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de, mücadelenin 66'ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç'e bıraktı.