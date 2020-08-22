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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karamgümrük ile Topuk Yaylası'nda karşı karşıya geldi. 4 gollü maçta sarı lacivertlilerin Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan ilk golünü kaydetti.
Giriş Tarihi: 22.08.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 20:29
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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
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Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
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- 17
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük
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- 17
Yeni transfer golle başladı | Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük