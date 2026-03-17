Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar bu maça ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantaj ile başlayacak. Cimbom'un turu geçip geçmeyeceği tüm dünya tarafından merak edilirken ahaber.com.tr dev karşılaşmanın skorunu yapay zekaya sordu. İşte yanıtı...

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 2

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için yarın beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 3

BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak.

Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 4

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle yarınki rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, yarın sahadaki yerini alamayacak.

Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 5

OKAN BURUK VE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 6

Dünya dev maç için geri sayıma başlarken Galatasaray'ın turu geçip geçemeyeceği merak konusu. ahaber.com.tr yapay zekaya Liverpool-Galatasaray maçının skorunu ve senaryosunu sordu.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 7

LIVERPOOL İLK YARIDA GOLÜ BULACAK

Yapay zeka karşılaşmaya baskılı başlayacak Liverpool 38. dakikada Cody Gakpo ile 1-0 ile geçecek.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 8

KIRILMA ANI KONATE!

Yapay zekaya göre, Galatasaray'ın tur için bastırdığı dakikalarda bir anda savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz Liverpool'un defans oyuncusu Konate tarafından düşürülecek ve 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla birlikte Liverpool 10 kişi kalacak.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 9

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Yapay zekaya göre, Konate'nin atılmasıyla birlikte baskıyı arttıran Cimbom beklediği golü 82. dakikada Osimhen ile bulacak. Sara'nın savunma arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen topu ağlara gönderecek ve karşılaşma 1-1 sona erecek.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 10

CİMBOM ÇEYREK FİNALDE
Böylelikle Galatasaray genelde 2-1'lik skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

Yapay zekaya sorduk! Yok böyle senaryo! İşte Liverpool-Galatasaray maç sonucu 11
