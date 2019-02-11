Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım büyük tepkiye neden oldu. Vida'nın eşi Ivana'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, ülkesi Hırvatistan'da büyük tepkilere neden oldu. Hizmetçisinin kendisinin sweatshirt'nü berbat ettiğini yazan Ivana, 'Nasıl bir hizmetçim var!? En iyisi ona hiç sahip olmamak.' mesajını paylaştı. Sayfasında bir anket düzenleyerek takipçilerine hizmetçisini kovup kovmaması gerektiğini soran Ivana'ya Hırvat basını sert sözlerle yüklendi. Vida'nın eşi, skandal paylaşımları sonrası bir özür mesajı yayımlarken açıklamasında şunları kaydetti: 'Instagram'da yaptığım paylaşımın köşe yazılarına, manşetlere konu olduğunu gördükten sonra Hırvatistan'da önemli ve ciddi meselelerin olmadığını fark ettiğim için mutluyum.' 'Belki kötü ve uygunsuzdu ama sadece bir şaka yapmıştım. Ben duygusal, açık sözlü, dürüst biriyim ve herkese eşit davranıyorum. Hizmetçimi beğeniyorum ve onunla iyi anlaşıyoruz.' 'Eğer onunla şakalaşabiliyorsam bu, onu az değerli biri olarak görmediğim içindir. Paylaşımımdan ötürü birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim ama asla kötü bir niyetim yoktu.'