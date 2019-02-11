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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım büyük tepkiye neden oldu.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 08:50
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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Vida'nın eşi Ivana'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, ülkesi Hırvatistan'da büyük tepkilere neden oldu.

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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Hizmetçisinin kendisinin sweatshirt'nü berbat ettiğini yazan Ivana, "Nasıl bir hizmetçim var!? En iyisi ona hiç sahip olmamak." mesajını paylaştı.

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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Sayfasında bir anket düzenleyerek takipçilerine hizmetçisini kovup kovmaması gerektiğini soran Ivana'ya Hırvat basını sert sözlerle yüklendi.

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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

Vida'nın eşi, skandal paylaşımları sonrası bir özür mesajı yayımlarken açıklamasında şunları kaydetti:

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Vida'nın eşi paylaştı! Ülke ayağa kalktı...

"Instagram'da yaptığım paylaşımın köşe yazılarına, manşetlere konu olduğunu gördükten sonra Hırvatistan'da önemli ve ciddi meselelerin olmadığını fark ettiğim için mutluyum."