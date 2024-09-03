03 Eylül 2024, Salı
Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?
Galatasaray kadrosuna katılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in maaşı merak konusu oldu. 100 milyon euro değeri olan dev futbolcu gece saat 03:13 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Çok konuşulan transfere ilişkin en çok merak edilenlerden biri de Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne kadar maaş alacağı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:46