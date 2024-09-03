Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?

Victor Osimhen maaşı ne kadar?

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilmesi, son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Osimhen'in 11 milyon Euro'yu aşan yıllık maaşını tamamen karşılamayı teklif etti.

Osimhen, Napoli'den 1 yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak. Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüye ne kadar ödeme yapacağı ise resmi açıklama sonrası netlik kazanacak.