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Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?

Galatasaray kadrosuna katılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in maaşı merak konusu oldu. 100 milyon euro değeri olan dev futbolcu gece saat 03:13 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Çok konuşulan transfere ilişkin en çok merak edilenlerden biri de Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne kadar maaş alacağı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:46
Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?

Victor Osimhen maaşı ne kadar sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Nijeryalı dünya yıldızına ne kadar ödeneceği gündemdeki yerini aldı. Peki Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder? İşte merak edilenler...

Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?

Victor Osimhen maaşı ne kadar?

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilmesi, son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Osimhen'in 11 milyon Euro'yu aşan yıllık maaşını tamamen karşılamayı teklif etti.

Osimhen, Napoli'den 1 yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak. Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüye ne kadar ödeme yapacağı ise resmi açıklama sonrası netlik kazanacak.

Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?

100 Milyon Euro Kaç TL?

Osimhen'in 100 milyon Euro'luk piyasa değeri, Türk Lirası cinsinden tam 3.752.246.000,00 TL'ye denk geliyor.