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VAR sisteminde radikal karar!
Tüm futbol liglerinde en çok tartışılan konuların başında VAR sistemi geliyor. Hakem hatalarını bitirmek ve futbolda adil oyunu sağlamak adına getirilen VAR sistemi, hiçbir kesim geçer not alamadı. Futboldaki insan faktörü nedeniyle haksızlığı ortadan kaldırması beklenen VAR sistemi için uzmanların getirdiği en büyük eleştiri 'VAR'ın futbol ruhuna aykırı olması ve tam anlamıyla adaleti sağlayamaması. Dünyanın tüm futbol liglerinde tartışmaların odak noktası haline gelen VAR sistemi ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 15:24
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