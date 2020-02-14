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VAR sisteminde radikal karar!

Tüm futbol liglerinde en çok tartışılan konuların başında VAR sistemi geliyor. Hakem hatalarını bitirmek ve futbolda adil oyunu sağlamak adına getirilen VAR sistemi, hiçbir kesim geçer not alamadı. Futboldaki insan faktörü nedeniyle haksızlığı ortadan kaldırması beklenen VAR sistemi için uzmanların getirdiği en büyük eleştiri 'VAR'ın futbol ruhuna aykırı olması ve tam anlamıyla adaleti sağlayamaması. Dünyanın tüm futbol liglerinde tartışmaların odak noktası haline gelen VAR sistemi ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 15:24
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VAR sisteminde radikal karar!

Süper Lig'de son günlerde hakem kararları ve VAR en çok tartışılan konular arasında yer alıyor...

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VAR sisteminde radikal karar!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kulüpler birliği toplantısının ardından VAR sistemi hakkında konuşan Nihat Özdemir '"Son günlerde hakemlerimiz Türkiye'nin gündemine çok oturdu. Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım." açıklamasında bulunsa da tartışmalar dinmedi...

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VAR sisteminde radikal karar!

Yaşanan bu tartışma ortamı ve gerilimin tırmanmasının ardından 'Video Yardımcı Hakem' sisteminin de çözüm olmadığı hatalı kararların devam etmesi yalnızca Süper Lig'e özel bir durum değil.

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VAR sisteminde radikal karar!

Dünya liglerinde de video yardımcı hakem sistemi ile ilgili şikayetlerin artmasının üzerine harekete geçen İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine yenilik getirmek için resmi girişimde bulundu.

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VAR sisteminde radikal karar!

Federasyon, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu.