Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışından kopmak isteyemeyen siyah beyazlılar ile ligde yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği zorlu maç öncesi iki takım arasında oynanan ve unutulmazlar arasına giren maçları sizler için derledik. Giriş Tarihi: 21.02.2019 09:45 "KADIKÖY SİYAH-BEYAZA BOYANDI" FB 0-2 BJK (11 MAYIS 1991)
Yıl 1991. Beşiktaş'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe'yi yenmesi kafi. O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe'nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy'de atıyor.
"FENER ŞAMPİYONLUĞA, BEŞİKTAŞ KONGREYE" BJK 1-3 FB (25 NİSAN 2004)
2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe'ye kaptırıyor. İnönü'deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.
"ŞAMPİYONLUK MAÇI KARTAL'IN" BJK 3-1 FB (12 MAYIS 1990)
İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyen inatçı İngiliz'in takımı İnönü stadında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek ilk şampiyonluğunu kazanıyor.
"DERBİ TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ BOLİÇ'TEN" BJK 1-2 FB (10 MART 1996)
İnönü stadında buz gibi bir hava. Daha dakika dolmadan 15. saniyede Fenerbahçe Boliç'le öne geçiyor. Maçı da 2-1 kazanan Sarı-Kanaryalar şampiyon bitirdikleri sezonda en önemli 3 puanlardan birini İnönü'den çıkartıyor.
"FERDİNAND'IN UNUTULMAZ SLALOMU" FB 0-1 BJK (21 HAZİRAN 1989)
Les Ferdinand sadece 1 yıl oynadığı Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, Fenerbahçe ağlarına da müthiş bir slalom gol bıraktı. 1989 yılının Türkiye Kupası ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fenerbahçe stadında karşı karşıya. Kara-Kartalın sahadan 1-0 galip ayrıldığı maçın en unutulmaz anı hiç şüphesiz Ferdinand'ın golüydü.