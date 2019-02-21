Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri

"FERDİNAND'IN UNUTULMAZ SLALOMU"

FB 0-1 BJK (21 HAZİRAN 1989)

Les Ferdinand sadece 1 yıl oynadığı Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, Fenerbahçe ağlarına da müthiş bir slalom gol bıraktı. 1989 yılının Türkiye Kupası ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fenerbahçe stadında karşı karşıya. Kara-Kartalın sahadan 1-0 galip ayrıldığı maçın en unutulmaz anı hiç şüphesiz Ferdinand'ın golüydü.