Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor... Bir ölüm haberi de Hollanda'dan geldi. Hollandalı futbolcu arabasının içerisinde başından silahla vurularak öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre arabasında bulunduğu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde can verdi. Şüphelilerin cinayetin ardından siyah bir scooter ile kaçtıkları öğrenildi.