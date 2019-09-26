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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor... Bir ölüm haberi de Hollanda'dan geldi. Hollandalı futbolcu arabasının içerisinde başından silahla vurularak öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre arabasında bulunduğu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde can verdi. Şüphelilerin cinayetin ardından siyah bir scooter ile kaçtıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 06:59
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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor.

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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Dün Glasgow Rangers'ın eski futbolcularından Fernando Ricksen'in ALS hastalığına yenik düşmesinin ardından bugün de 32 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı stoper Kelvin Maynard'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberi geldi.

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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Daha önce Royal Antwerp ve Burton Albion'da da forma giyen, son dönemlerde ise kariyerini amatör küme ekiplerinden Alphense Boys kulübünde sürdüren deneyimli savunmacı, görgü tanıklarının ifadelerine göre arabasında bulunduğu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde can verdi.

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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

Şüphelilerin cinayetin ardından siyah bir scooter ile kaçtıkları öğrenildi.

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Ünlü futbolcu arabasında başından silahla vurularak öldürüldü!

HAYATINI KAYBEDEN FUTBOLCULAR

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.