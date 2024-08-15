16 Ağustos 2024, Cuma
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Trabzonspor ise Rapid Wien'e 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia'yı geçerek play-off turuna yazdırdı ve St. Patrick's Athletic'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte liste…
Giriş Tarihi: 15.08.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:23