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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Trabzonspor ise Rapid Wien'e 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia'yı geçerek play-off turuna yazdırdı ve St. Patrick's Athletic'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte liste…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:23
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor.

İŞTE GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

1- İNGİLTERE 89.160

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

2- iTALYA 79.106

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

3- İSPANYA 73. 989

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

4- ALMANYA 71.660