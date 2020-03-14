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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir yoluna doludizgin devam ediyor. Son 16 turunda karşılaştığı Kopenhag'ı ilk maçta 1-0 ile geçen temsilcimiz büyük bir başarı elde etti. Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz'in Manchester United'a 5-0 mağlup olmasıyla birlikte Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı devam etti. Peki UEFA ülkeler sıralaması son maçlar sonrası nasıl şekillendi.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 12:41
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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol, 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi. Başakşehir avantajlı skoru cebine koyarken, gözlerimiz Avusturya'daydı. Ülke puanı sıralamasında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Avusturya'nın temsilcisi LASK Linz ise, İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti. Bu sonuca, İngilizler kadar biz de sevindik. Böylelikle Avusturya'nın, bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM

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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

İSPANYA - 99.426

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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

İNGİLTERE - 88.176

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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

ALMANYA - 71.641

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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...

İTALYA - 68.367