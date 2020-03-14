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UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...
Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir yoluna doludizgin devam ediyor. Son 16 turunda karşılaştığı Kopenhag'ı ilk maçta 1-0 ile geçen temsilcimiz büyük bir başarı elde etti. Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz'in Manchester United'a 5-0 mağlup olmasıyla birlikte Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı devam etti. Peki UEFA ülkeler sıralaması son maçlar sonrası nasıl şekillendi.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 12:41
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