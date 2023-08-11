11 Ağustos 2023, Cuma
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..
Avrupa futbolunun taçsız kralı olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 1955 yılında başladığı serüveninde birbirinden çekişmeli ve unutulmaz mücadelelere sahne oldu. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı büyük finalde zirveye ulaşacak takımı merakla beklerken, turnuvanın tarihindeki en başarılı ekip de merak konusu oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 18:17
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