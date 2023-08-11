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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..

Avrupa futbolunun taçsız kralı olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 1955 yılında başladığı serüveninde birbirinden çekişmeli ve unutulmaz mücadelelere sahne oldu. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı büyük finalde zirveye ulaşacak takımı merakla beklerken, turnuvanın tarihindeki en başarılı ekip de merak konusu oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 18:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

Devler Ligi olarak da bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi, futbol tarihinde unutulmaz anlar ve büyük rekabetlere sahne oldu. Birçok ünlü kulübün kupa özlemine son verdiği prestijli bir turnuva olarak öne çıkıyor. Her sezon heyecanla takip edilen bu turnuva, futbolseverleri büyüleyen unutulmaz anılara sahne olmaya devam ediyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

ŞAMPİYONLAR LİGİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

8.Inter, 2 kez

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

7.Manchester United, 3 kez

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

6.Ajax, 4 kez

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

5.Barcelona, 5 kez