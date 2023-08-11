UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955’den beri..

Devler Ligi olarak da bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi, futbol tarihinde unutulmaz anlar ve büyük rekabetlere sahne oldu. Birçok ünlü kulübün kupa özlemine son verdiği prestijli bir turnuva olarak öne çıkıyor. Her sezon heyecanla takip edilen bu turnuva, futbolseverleri büyüleyen unutulmaz anılara sahne olmaya devam ediyor.