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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim." dedi

Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:07
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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda rakibini altıncı rauntta nakavt eden 33 yaşındaki Fury, ringden namağlup unvanını koruyarak ayrıldı.
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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu

Fury, 94 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 32. galibiyetini elde etti. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, tek beraberliğini ise ABD'li Deontay Wilder karşısında aldı.

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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu

Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley'de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım." diye konuştu.

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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu

TYSON FURY TEK MAÇTA 450 MİLYON TL KAZANDI
Tyson Fury ile Dillian Whyte arasındaki unvan müsabakasının rakamları inanılmaz! Wembley Stadı'nda tam 94 bin kişinin izlediği maçta biletler 55 ila 2 bin sterlin arasında değişen fiyatlara satıldı. 6 raund süren karşılaşmayı ABD'de televizyondan izleyenler bile 50 sterlin ödedi. 30 milyon sterlin (567 milyon TL) değerindeki maçta Fury 24, Whyte ise 6 milyon sterlin ödül ile teselli buldu.

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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu