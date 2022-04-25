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Tyson Fury zirvede bıraktı! Kariyerinin son maçında 450 milyon lirayı cebine koydu
Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim." dedi
Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:05Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:07