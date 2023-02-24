24 Şubat 2023, Cuma
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, Basel deplasmanında 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün çekilecek kura ile son 16 tur eşleşmeleri belli olacak. Türkiye'nin sıralamada ilk 10 şansı devam ederken, gözler Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'e çevrildi. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:06
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