Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

ÜLKE SIRALAMASINDA İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçtiğimiz sene UEFA sıralamasında 20. oldu. Bundan dolayı bu 2022-23 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 4 eleme turu oynamak zorunda. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne de takım gönderemeyeceğiz. Türkiye Kupası şampiyonu, lig 2. ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak.

İşte ilk 15'e girmek bu açıdan çok avantajlı. Ülkemiz, sezonun sonunda UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e girmesi halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılma hakkı kazanacak.