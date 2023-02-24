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Haberler Galeri Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, Basel deplasmanında 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün çekilecek kura ile son 16 tur eşleşmeleri belli olacak. Türkiye'nin sıralamada ilk 10 şansı devam ederken, gözler Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'e çevrildi. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:06
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Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

Dün oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ve UEFA Konferans Ligi play-off maçlarından sonra UEFA ülke puanı sıralaması da yeni halini aldı. Temsilcimiz Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel'e 2-0 kaybederek turnuvadan elenmesinden sonra Türkiye 12. sıradaki yerini korudu.

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Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

Avrupa'daki temsilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ise bugünkü son 16 turundaki rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şöyle:

M. United, Juventus, Roma, Shakhtar Donetsk, Leverkusen, S. Lizbon, Sevilla, U. Berlin.

Avrupa'da son 16 turunda eşleşmeler bugün belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri saat 14.00'da başlayacak.

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Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

ÜLKE SIRALAMASINDA İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçtiğimiz sene UEFA sıralamasında 20. oldu. Bundan dolayı bu 2022-23 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 4 eleme turu oynamak zorunda. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne de takım gönderemeyeceğiz. Türkiye Kupası şampiyonu, lig 2. ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak.

İşte ilk 15'e girmek bu açıdan çok avantajlı. Ülkemiz, sezonun sonunda UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e girmesi halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılma hakkı kazanacak.

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Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

İLK 12 DAHA DA AVANTAJLI

Sezonun sonunda İlk 12'ye girme şansımız da yüksek. UEFA ülke sıralamasında ilk 12'ye yükselirsek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren Süper Lig şampiyonumuz direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak.

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Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki ilk 10 şansı devam ediyor! İşte son puanlar ve güncel liste

AVRUPA'DA 3 TAKIMIMIZ KALDI

Trabzonspor'un dün veda etmesinden sonra Avrupa'da ülkemizi 3 takım temsil etmeye devam edecek. Fenerbahçe; UEFA Avrupa Ligi'nde, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor.