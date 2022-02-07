Türkiye'nin sıfır ve ikinci el otomobil alımındaki tercihi değişti! İşte Sedan, Hatchback ve SUV rekabeti
Türkiye'nin otomobil pazarındaki sıfır ve ikinci el araçların tercihlerindeki değişiklik dikkat çekti. 2022'nin geride kalan ilk ayında sedan modelleri tahtı yıkıldı. İşte Sedan, hatchback ve SUV arasındaki derin rekabet ve otomobilde Türkiye'nin yeni tercihi...
Giriş Tarihi: 07.02.2022
11:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
11:01
Türkiye otomobil pazarında köklü bir değişim yaşanıyor. Otomotiv sektöründe hem sıfır hem de ikinci el otomobilde on yıllardır adeta lokomotifi ve yok satanı olan sedan modeller 2022 itibarıyla tahtından oldu. Bu yeni tercih sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında da belirleyici olmaya başladı.
Türkiye'de sedan otolar liderliği kaybetti. Ocak 2022'de SUV araçlar, sedanlardan daha fazla sattı. SUV'ların pazar payı yüzde 42.3'e çıkarak sedanları solladı. Sedan otoların payı ise 37.8'e geriledi.
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SEDAN OTOMOBİLDE KAN KAYBI
Dünyada otomobil tercihi hızla değişiyor. SUV araçlar tüm dünyada satış rekorları kırıyor. 2021'de dünyada SUV satışları yüzde 10 artarak 35 milyon adetin üzerine çıktı. Pazar payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar son dönemde hızla kan kaybediyor.
HATCHBACK ARAÇLAR DA DÜŞTÜ
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak 2022'de bir ilk gerçekleşti. SUV araçların satışları sedan otoları solladı. Ocakta 10 bin 965 adet sedan otomobil satıldı. Sedanların pazar payı 37.8'e geriledi. SUV araçların satışları ise 12 bin 262 adete yükseldi. Pazar payı ise yüzde 42.3'e çıktı. Hatchback'lerin satışları 5 bin 440 adete, pazar payları da yüzde 18.7'e düştü.
SUV OTOMOBİLDE 2016'DAN BU YANA YÜZDE 26'LIK ARTIŞ
Otomotiv pazarının son beş yılına SUV modeller damga vurdu. 2016'da yüzde 16.1 olan SUV araçların pazar payı beş yılda 26.2 puan artışla yüzde 42.3'e yükseldi. Bu dönemde sedan otomobillerin pazar payı ise yüzde 47.8'den yüzde 37.8'e indi. Sedanların kaybı 10 puan oldu.
MODEL SAYISI ARTTI
Tüm dünyada artan SUV talebi, markaların SUV iştahını da artırdı. Son yıllarda her marka SUV üretip satmaya başladı. Neredeyse SUV modeli olmayan marka kalmadı.