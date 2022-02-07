Türkiye’nin sıfır ve ikinci el otomobil alımındaki tercihi değişti! İşte Sedan, Hatchback ve SUV rekabeti

Türkiye otomobil pazarında köklü bir değişim yaşanıyor. Otomotiv sektöründe hem sıfır hem de ikinci el otomobilde on yıllardır adeta lokomotifi ve yok satanı olan sedan modeller 2022 itibarıyla tahtından oldu. Bu yeni tercih sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında da belirleyici olmaya başladı.

Türkiye'de sedan otolar liderliği kaybetti. Ocak 2022'de SUV araçlar, sedanlardan daha fazla sattı. SUV'ların pazar payı yüzde 42.3'e çıkarak sedanları solladı. Sedan otoların payı ise 37.8'e geriledi.