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Haberler Galeri Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk sınavı Karadağ'la! İşte milli takımın aday kadrosu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk sınavı Karadağ'la! İşte milli takımın aday kadrosu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Çarşamba akşamı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenen milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 7 puan ile grupta liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:44
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

2021'DEKİ 10. MAÇ

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 10. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 14 gol gördü.