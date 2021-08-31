31 Ağustos 2021, Salı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk sınavı Karadağ'la! İşte milli takımın aday kadrosu
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Çarşamba akşamı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenen milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 7 puan ile grupta liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu.
Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:44
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