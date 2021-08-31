Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı Karadağ’la! İşte milli takımın aday kadrosu

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.