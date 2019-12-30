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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

2019 yılının sona ermesine artık sayılı saatler kala yıl oldukça hareketli geçti. 2019 yılında sporseverler olarak hem kulüp hem milli takım bazında pek çok hayal kırıklığı ve sevinç yaşarken, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli spor dallarında büyük başarılara şahit olduk. İşte 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:02
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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

FUTBOL - AVRUPA'YA SELAM!

Teknik direktör Şenol Güneş ile yeni bir döneme giren A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

22 Mart'ta Arnavutluk galibiyetiyle başlayan serüven, 17 Kasım'daki Andorra zaferiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar, 5. kez bu dev organizasyonda yer almaya hak kazandı.

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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

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Milli futbolcular Ozan Kabak ile Merih Demiral, UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde yer aldı.

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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

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Barcelona forması giyen Lionel Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı.

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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

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Arjantinli Emiliano Sala'nın içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu.

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Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

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İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18.7 milyon avro para cezası verildi. CR7, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.