Türk sporunda tarihi yıl! 2019 yılının unutulmaz spor olayları...

2019 yılının sona ermesine artık sayılı saatler kala yıl oldukça hareketli geçti. 2019 yılında sporseverler olarak hem kulüp hem milli takım bazında pek çok hayal kırıklığı ve sevinç yaşarken, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli spor dallarında büyük başarılara şahit olduk. İşte 2019 yılının unutulmaz spor olayları...