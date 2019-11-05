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Türk futbolunda köklü değişim bekleniyor
Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarındaki hatalardan sonra futbol otoriteleri köklü bir değişim beklediklerini açıkladı. Trabzonspor'un Göztepe, Fenerbahçe'nin ise Kayserispor maçlarında verilmeyen penaltılar henüz ligin 10. haftasında ligin zirvesini etkiledi. Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında yaşanan bir çok hakem hatası ve VAR sistemine baş vurmamaları sonrası art niyet arandı. Otoriteler ise Türk futbolunun yönetiminde köklü bir değişim talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:13
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