Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

Türk futbol tarihine damgasını vuran kareler taraftarların büyük ilgisini çekiyor. İşte hafızalara kazınan o görüntüler. 1990 | Hakan Tecimer, Guus Hiddink, Müjdat Yetkiner, Hasan Kemal Özdemir, Erdi Demir, Yaşar Duran (Fenerbahçe) İnönü Stadı Mayıs 1990 | Beşiktaş sahaya çıkıyor. (Recep Çetin, Şifo Mehmet, Rıza Çalımbay / BJK-FB / Rıza'ya dikkat) İnönü Stadı Kasım 1988 | Türkiye (Türkiye - Demokratik Almanya) 1989 | Ergun Gürsoy, Şenes Erzik, Ali Tanrıyar, Tanju Çolak, Özhan Canaydın (Canaydın'ı saygı ve rahmetle anıyoruz) İnönü Stadı Eylül 1993 | Sergen Yalçın & Sinan Engin (Beşiktaş - Sarıyer) Bursa Atatürk Stadı Mayıs 1986 | Bursaspor (Bursaspor - Altay Türkiye Kupası Finali / Kupayı kazanan kadro) 1992 | Murat Yakın & Abdurrahim Albayrak