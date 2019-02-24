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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

Türk futbol tarihine damgasını vuran kareler taraftarların büyük ilgisini çekiyor. İşte hafızalara kazınan o görüntüler.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:19
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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

1990 | Hakan Tecimer, Guus Hiddink, Müjdat Yetkiner, Hasan Kemal Özdemir, Erdi Demir, Yaşar Duran (Fenerbahçe)

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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

İnönü Stadı Mayıs 1990 | Beşiktaş sahaya çıkıyor. (Recep Çetin, Şifo Mehmet, Rıza Çalımbay / BJK-FB / Rıza'ya dikkat)

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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

İnönü Stadı Kasım 1988 | Türkiye (Türkiye - Demokratik Almanya)

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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

1989 | Ergun Gürsoy, Şenes Erzik, Ali Tanrıyar, Tanju Çolak, Özhan Canaydın (Canaydın'ı saygı ve rahmetle anıyoruz)

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Türk futbol tarihinden inanılmaz kareler

İnönü Stadı Eylül 1993 | Sergen Yalçın & Sinan Engin (Beşiktaş - Sarıyer)