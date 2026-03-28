Transferde dev derbi! Galatasaray ve Beşiktaş Milli yıldız için karşı karşıya

Transferde dev derbi! Galatasaray ve Beşiktaş Milli yıldız için karşı karşıya

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 22:03 Son Güncelleme: 28 Mart 2026 22:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, transfer kulisleri de dev bir hamleyle sarsıldı! Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan iki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş, Borussia Dortmund ile yolları ayrılan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için amansız bir yarışa girdi. Milli yıldızın menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilirken, Avrupa devinden ayrılan Salih Özcan'ın yeni takımı futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ ÖNCESİ İSTANBUL'DA DEV ZİRVE Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan lider Galatasaray ile zirve yarışının uzağında kalan ancak yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi.

Fanatik'te yer alan bilgilere göre; her iki kulüp de Dortmund forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Salih Özcan'a kancayı taktı.

Siyah-beyazlı ekip, kış transfer döneminde de gündemine aldığı ancak anlaşma sağlayamadığı yıldız futbolcu için bu kez daha kararlı bir adım atarken, sarı-kırmızılı yönetim de orta sahasını bir milli yıldızla güçlendirmek için harekete geçti.

Haberlerde, milli futbolcunun menajerinin her iki kulüple de masaya oturmak üzere İstanbul'a davet edildiği bilgisi paylaşıldı.