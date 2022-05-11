Transfer rekabeti kızıştı! İşte sezon sonu boşa çıkan dünyaca ünlü yıldızlar

Avrupa'da liglerin bitimine sayılı günler kaldı. Liglerin bitişiyle birlikte yaz transfer döneminde büyük rekabetler yaşanacak. Kulüplerin favori isimleri ise yine sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimler olacak. Dünya yıldızları bu sezon sonunda boşa çıkıyor ve transferde kıyasıya rekabet yaşanacak gibi duruyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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