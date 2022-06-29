29 Haziran 2022, Çarşamba
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?
Trabzonspor, şampiyonluk sonrası Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesini artırmak için çalışmalarına hız verdi. 3 yıl önce Fransız ekibi Lille'e satılan Yusuf Yazıcı için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Milli yıldız Yusuf Yazıcı Trabzonspor formasıyla 100 maça çıkıp 22 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 14:15
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