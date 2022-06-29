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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesini artırmak için çalışmalarına hız verdi. 3 yıl önce Fransız ekibi Lille'e satılan Yusuf Yazıcı için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Milli yıldız Yusuf Yazıcı Trabzonspor formasıyla 100 maça çıkıp 22 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 14:15
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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönmek istediği öne sürüldü.

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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

Yusuf Yazıcı'nın akıbetiyle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia orta atıldı. CSKA Moskova'da müthiş bir 6 ay geçiren milli futbolcu, Lille'e dönmüştü. Ligue 1 ekibinin planları arasında yer almayan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'e dönebileceği belirtildi.

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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

YUSUF YAZICI İÇİN FLAŞ İDDİA

CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönmüştü. Fransız ekibinin yeni sezon planları arasında yer almayan oyuncu için geçtiğimiz günlerde PSG iddiası ortaya atılmıştı.

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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Yusuf Yazıcı için son iddia ise yine Fransız basınından geldi. Deneyimli ismin Trabzonspor'a geri dönebileceği haberleri ülke basınında geniş yankı buldu. Habere göre Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istiyor.

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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

YUSUF YAZICI GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Haber detayında Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve resmi adımların atılması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.