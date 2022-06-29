Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! Yuvaya dönecek mi?

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Yusuf Yazıcı için son iddia ise yine Fransız basınından geldi. Deneyimli ismin Trabzonspor'a geri dönebileceği haberleri ülke basınında geniş yankı buldu. Habere göre Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istiyor.