Trabzonspor'dan transfer atağı! Defansın yeni lideri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi çalışmaları hızla devam ediyor. Bordo mavililer gündemine bomba bir ismi aldı. Bordo-mavililer Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler... Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:00
Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.
İdman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.
İngiltere
Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye de antrenmanda yer aldı. Yusuf Sarı takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan Çakır salonda çalıştı. İzinli Donis Avdijaj ile tedavileri süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ise antrenmana katılmadı. TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sezonun ilk yarısını 32 puanla kapatan
Trabzonspor'da hedef sezon sonu şampiyonluk. Bordo-mavililer Ndiaye transferinden sonra nokta transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.
Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, defansa lider bir isim almak için çalışmalarını sıklaştırdı. Gündeme ise bomba bir isim geldi. İşte son gelişmeler...