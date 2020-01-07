Trabzonspor'dan transfer atağı! Defansın yeni lideri...

İdman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.