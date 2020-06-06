06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan ve UEFA tarafından verilen beklenmedik kararla Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, hakkını CAS'ta arayacak. Çalışmalara hemen başlayan bordo-mavili kulübün hukukçuları, son dönemde sürekli kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. İşte o dosyanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:17
  • 1
  • 15
Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu GALERİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da iki önemli gündem maddesi var. İlki kalan 8 haftada hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek

  • 2
  • 15
Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

İkincisi ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından verilen Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men kararının CAS başvurusuyla kaldırılması.

  • 3
  • 15
Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

Bordo-mavililer, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak hareket ediyor.

  • 4
  • 15
Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

Kulübün ekonomi birimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeler hazırlandı.

  • 5
  • 15
Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu

ORTAK ÇALIŞMA
Bordo-mavili kulübün hukukçuları son dönemde kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaştılar. Ayrıca Federasyon da elindeki bilgileri CAS'a sunacak.