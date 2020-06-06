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Trabzonspor'dan tarihi savunma! CAS'a gidecek dosyanın detayları belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan ve UEFA tarafından verilen beklenmedik kararla Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, hakkını CAS'ta arayacak. Çalışmalara hemen başlayan bordo-mavili kulübün hukukçuları, son dönemde sürekli kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. İşte o dosyanın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:17
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