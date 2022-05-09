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Haberler Galeri Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Play-off turuna katılacak olan bordo mavililerde yönetim çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Trabzonspor yönetimi ilk iş olarak stadyumu bakıma sokacak. Çim yenileme, alt ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değişmesi için firmalardan teklif alındı.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:11
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Trabzonspor’dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi öncesi stadyumun zemini için çalışmalara başladı. Bordo-mavililer özellikle drenaj sistemi ve ısıtma için yatırım yapacak.

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Trabzonspor’dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini noktaladı. Sezon boyunca etkili bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, son 2 maçı da kazanarak sezonu 84 puanla bitirmek istiyor.

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Trabzonspor’dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Fırtına ayrıca Türkiye Kupası'nda da şampiyon olup çifte kupa sevinci yaşamayı düşlüyor.

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Trabzonspor’dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Trabzonspor, Türkiye'nin UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri nedeniyle Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

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Trabzonspor’dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı

Fırtına'da tek hedef play-off turunu geçip kulübün Devler Ligi hasretine de son vermek. Bordo-mavili yönetim de Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başladı.