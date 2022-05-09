09 Mayıs 2022, Pazartesi
Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi çalışması! Teklifler alındı
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Play-off turuna katılacak olan bordo mavililerde yönetim çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Trabzonspor yönetimi ilk iş olarak stadyumu bakıma sokacak. Çim yenileme, alt ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değişmesi için firmalardan teklif alındı.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:11
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