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Haberler Galeri Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok kulübün değeri değişti. 21 takımlı Süper Lig'de en değerli takım Medipol Başakşehir olurken en değerli oyuncu da Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Transfer döneminin sona ermesinin ardından bir detay daha dikkat çekti. Trabzonspor 24.8 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olurken bu alanda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 00:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 00:10
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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Transfer döneminin ardından dikkat çeken diğer bir detay da takımların yaş ortalaması oldu.

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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

İşte Süper Lig takımlarının yaş ortalaması

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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Sivasspor 30.6

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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Denizlispor 29.8