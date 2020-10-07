Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok kulübün değeri değişti. 21 takımlı Süper Lig'de en değerli takım Medipol Başakşehir olurken en değerli oyuncu da Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Transfer döneminin sona ermesinin ardından bir detay daha dikkat çekti. Trabzonspor 24.8 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olurken bu alanda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.