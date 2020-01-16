Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Fırtına, sağ bek ve stoperde de oynayan başarılı oyuncu için harekete geçebilir. Yönetimin Göztepe ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.



