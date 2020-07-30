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30 Temmuz 2020, Perşembe
ANA SAYFA Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kaldırdı!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazandı. Mücadele sonrasında yapılan seremoninin ardından bordo mavili oyuncular Türkiye Kupası'nı kaldırdı. İşte kupa töreninden dikkat çeken görüntüler.
Giriş Tarihi: 30.07.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 01:22
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Alanyaspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısında Abdülkadir Ömür'ün ayağından bulduğu golle Ziraat Türkiye Kupası finalini 2-0 kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor 25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçti. Orta sahadan Sosa'nın uzun pasıyla çıkan bordo mavililerde Sörloth sol kanatta topla buluştu. Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ceza sahasına gönderdiği topa, kaleci önüne kayarak buran Abdülkadir Ömür, takımını 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor, mücadelenin son dakikasında bir gol daha buldu. Trabzonspor, Sörloth ile durumu 2-0'a getirdi
Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.