Trabzonspor - Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! Erman Toroğlu, Ahmet Çakar...

ERMAN TOROĞLU - SON 100 METREYE ÖNDE GİRDİ

Trabzonspor, Galatasaray maçını ikinci yarı koparıp almıştı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un rakibi değildi ama o maç büyük moral vermişti. Şimdi rakibiyle oynadı ve 3 değil 6 puan aldı. Ama şu bir gerçek; iki takım da oynadığı futbolla neden birinci ve ikinci sırada olduklarını gösterdiler. Özellikle Konyaspor ikinci yarıda çok iyiydi.