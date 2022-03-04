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Haberler Galeri Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası'ndan Kadıköy'de kritik sınav

Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası'ndan Kadıköy'de kritik sınav

Süper Lig lideri Trabzonspor, bu sezon karşılaştığı hiçbir İstanbul takımına kaybetmedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren bordo mavililer, hafta sonunda sarı lacivertlilere konuk olacak. En yakın rakibine 17 puan fark atan Karadeniz Fırtınası, İstanbul'dan bir kez daha puanla ya da puanlarla dönmek istiyor.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:17
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Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası’ndan Kadıköy’de kritik sınav

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

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Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası’ndan Kadıköy’de kritik sınav

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı.

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Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası’ndan Kadıköy’de kritik sınav

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

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Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası’ndan Kadıköy’de kritik sınav

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalıdı

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Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası’ndan Kadıköy’de kritik sınav

Sezonun ikinci yarısında ise deplasmandaki maçta 2-1 galip geldi.