Trabzonspor İstanbul devlerine kaybetmedi! Karadeniz Fırtınası'ndan Kadıköy'de kritik sınav

Süper Lig lideri Trabzonspor, bu sezon karşılaştığı hiçbir İstanbul takımına kaybetmedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren bordo mavililer, hafta sonunda sarı lacivertlilere konuk olacak. En yakın rakibine 17 puan fark atan Karadeniz Fırtınası, İstanbul'dan bir kez daha puanla ya da puanlarla dönmek istiyor.