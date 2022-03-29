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Haberler Galeri Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı doğabilir

Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı doğabilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası UEFA ve FIFA, Ruslar'ı tüm organizasyonlardan ikinci bir duyuruya kadar men etmişti. Eğer bu şekilde devam ederse Bordo-Mavililer, gelecek sezon Kupa 1'e 3. ön eleme turundan değil, Play-Off'tan katılacak. Ancak Trabzonspor'un direkt gruplara gitme ihtimali de var.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:38
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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma şansı doğabilir
Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor’da diğer yandan Devler Ligi hesapları yapılıyor. Normal şartlarda, 2020-2021 UEFA ülke sıralamasında Türkiye 13. sırada bulunduğu için 2022-23 sezonunda Süper Lig’in şampiyonu 3. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne katılacaktı. Fakat Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası işler değişti.
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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma şansı doğabilir
FIFA ve UEFA, Rusya’yı tüm organizasyonlardan ikinci bir duyuruya kadar men ederken, bu şekilde devam ederse Bordo-Mavililer gelecek sezon Kupa 1’e Play-Off turundan katılacak; yani tek ön eleme oynayacak. Ancak Fırtına’nın şampiyonluk sonrası direkt gruplara gitme ihtimali de söz konusu.
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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma şansı doğabilir
Ne yazık ki Ukrayna’nın içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle ülkede futbol oynanmıyor, kulüplerin yabancı oyuncuları takımlarından ayrıldı. Shakhtar Donetsk’in hocası Roberto De Zerbi’nin kulübüyle sözleşmesini feshettiği belirtilirken, Ukrayna Milli Takımı’nın Dünya Kupası Play-Off turunda İskoçya ile yapacağı maç da Haziran’a ertelendi. Ancak net bir tarih açıklanamadı.
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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma şansı doğabilir
Bu üzücü gidişat sürerse, Ukrayna Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonki Avrupa organizasyonlarından affını isteyebilir. Bu durumda da Türkiye 11. sıraya çıkacak ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım kendi liginden de Devler Ligi vizesi alırsa, Trabzonspor eleme oynamadan 11 yıl sonra Devler Ligi gruplarına adını yazdıracak.
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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma şansı doğabilir

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu yıl Devler Ligi'ne direkt gruplardan katılırken, 6 maç sonunda sıfır çekmesine rağmen önemli bir gelirin sahibi oldu. 15.6 milyon euroluk ayak bastı ücreti ve 10 milyon euroluk katsayı bonusu ile 25 milyon euroyu kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, yayın geliriyle birlikte bu rakamı daha da artırmıştı.