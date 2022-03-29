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Trabzonspor için bir ihtimal daha var! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı doğabilir
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası UEFA ve FIFA, Ruslar'ı tüm organizasyonlardan ikinci bir duyuruya kadar men etmişti. Eğer bu şekilde devam ederse Bordo-Mavililer, gelecek sezon Kupa 1'e 3. ön eleme turundan değil, Play-Off'tan katılacak. Ancak Trabzonspor'un direkt gruplara gitme ihtimali de var.
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:37Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:38