Trabzonspor derbide esti gürledi | Trabzonspor 4-1 Beşiktaş (Maç sonucu) Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Giriş Tarihi: 29.09.2019 22:13
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Bu sezonki en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer bu sonuçla ligde üç maç sonra kazanarak puanını 9'a yükseltirken, Beşiktaş üst üste 4'üncü maçından da galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı.
6'ncı dakikada Pereira'nın sağdan ortasına altıpasın gerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.
31'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın altıpasa yaptığı ortada Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
41'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Sörloth'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği şutu Karius uzaklaştırdı, daha sonra Nwakaeme önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak top yan direğe çarpan top kaleci Karius'ta kaldı.