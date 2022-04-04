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Haberler Galeri Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

Trabzonspor Beşiktaş derbisinde puanlar paylaşıldı. 1-1 biten kritik derbi futbol anlamında taraftarlardan tam not aldı. Yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkan Beşiktaş'ın oyun iştahı gelecek maçlar için büyük umut verirken, bordo mavili takımın kötü olduğu maçta dahi rakibinden 1 puan almayı başarması, onu şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Kritik derbide kural hatası olduğu iddia edilen pozisyonla ilgili eski hakemlerden olay yaratan açıklamalar geldi. Maçın tekrarı olur mu? sorusunu akıllara getiren pozisyonla ilgili FIFA kurallarının açık ve net olduğunu ifade eden hakem eskileri, yaşanan bu duruma açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:47
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Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler
Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Tempolu ve sert oynana maçta Beşiktaş'ta Batshuayi bir penaltı kaçırırken, Larin de oyuna girdikten kısa süre sonra Siopis'e attığı tokat sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
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Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

ÇİFT VURUŞ KARARI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU
Maçta verilen çift vuruş kararı tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve İskender Günen derbiyle alakalı çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert sözler söyledi. Erman Toroğlu ise hakem hatasının çok az olduğu ifade etti. İşte o çarpıcı ve sert sözler...

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Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

ERMAN TOROĞLU: BU TİP MAÇLAR ZORDUR HAKEM AZ HATA YAPTI!
Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş…

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Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

"KALİTE O KADAR İYİ DEĞİLDİ"
Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı. Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor'un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi.

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Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler
Beşiktaş'ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı. Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz. Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar.