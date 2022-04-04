Trabzonspor Beşiktaş derbisi tekrarlanır mı? Maçtaki kural hatasıyla ilgili spor yorumcularından flaş sözler

Trabzonspor Beşiktaş derbisinde puanlar paylaşıldı. 1-1 biten kritik derbi futbol anlamında taraftarlardan tam not aldı. Yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkan Beşiktaş'ın oyun iştahı gelecek maçlar için büyük umut verirken, bordo mavili takımın kötü olduğu maçta dahi rakibinden 1 puan almayı başarması, onu şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Kritik derbide kural hatası olduğu iddia edilen pozisyonla ilgili eski hakemlerden olay yaratan açıklamalar geldi. Maçın tekrarı olur mu? sorusunu akıllara getiren pozisyonla ilgili FIFA kurallarının açık ve net olduğunu ifade eden hakem eskileri, yaşanan bu duruma açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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