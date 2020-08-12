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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan, gündeme damgasını vuran sözler. Başkan Ağaoğlu, bordo mavili ekipten ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Filip Novak transferinin perde arkasını açıkladı. Ağaoğlu Novak transferinde, dudak uçuklatan rakamlar ödeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz?" diye sorarak harcama limitine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 11:03
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