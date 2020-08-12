12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan, gündeme damgasını vuran sözler. Başkan Ağaoğlu, bordo mavili ekipten ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Filip Novak transferinin perde arkasını açıkladı. Ağaoğlu Novak transferinde, dudak uçuklatan rakamlar ödeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz?" diye sorarak harcama limitine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 11:03
  • 1
  • 10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Filip Novak transferi için gönderme geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Kulüpler Birliği oldukça hararetli tartışmalara sahne olan önceki günkü toplantının ardından bugün tekrar bir araya gelecek ancak pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor.

  • 3
  • 10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi destek verirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte teklife karşı çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

  • 4
  • 10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

FİLİP NOVAK TRANSFERİNİN PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Ancak Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu'nun Filip Novak transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği ortaya çıktı.

  • 5
  • 10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'u ters köşe yapan soru: Madem paran yok...

Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini açıklarken duyurulan son isim 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen Filip Novak'tı.