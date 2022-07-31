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Trabzon'da 'Süper' kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı. Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 00:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 00:52
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Trabzon’da ’Süper’ kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.

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Trabzon’da ’Süper’ kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Bordo mavililer, 4-0'lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

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Trabzon’da ’Süper’ kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi.

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Trabzon’da ’Süper’ kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı

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Trabzon’da ’Süper’ kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

Coşkulu taraftarlar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı.