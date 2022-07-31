31 Temmuz 2022, Pazar
Trabzon'da 'Süper' kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi
Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı. Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 00:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 00:52
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