Trabzon'da duygulandıran koreografi: Hep birlikte olacağız yaralarımızı saracağız

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor evinde İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası oynanan ilk maç olma özelliğini taşıyan karşılaşmada Türkiye'nin dört bir yanından Trabzon'a gönül verdikleri takımların formalarını giyerek giden taraftarlar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı. Tribünlerde depremzedeler için yapılan kareografi büyük beğeni topladı. İŞte maç önünden bazı özel anlar...