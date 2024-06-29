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Torreira'nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig'de buldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi orta saha için transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Torreira'nın yanına yıldız bir ismi kadroya katmak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'un adı gündeme geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:22
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Torreira’nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig’de buldu

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Torreira’nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig’de buldu

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, kadro genişliğini sağlamak için kolları sıvadı.

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Torreira’nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig’de buldu

Takıma katılacak oyuncular için arayışlar sürerken diğer yandan da mevcut kadrodan kimlerin kalıp kimlerin kalmayacağı da merak ediliyor.

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Torreira’nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig’de buldu

Geçen sezonun son haftalarında attığı gollerle şampiyonluğa katkıda bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech'le yeni sözleşme imzalandı.

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Torreira’nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig’de buldu

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltre Premier Lig ekibi Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla ücretsiz kiralanan 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının oluştuğu ve bu transferin gerçekleştiği açıklandı.