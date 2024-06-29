29 Haziran 2024, Cumartesi
Torreira'nın yanına bir Uruguaylı daha! Galatasaray orta sahayı Premier Lig'de buldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi orta saha için transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Torreira'nın yanına yıldız bir ismi kadroya katmak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'un adı gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş: 29.06.2024 13:22
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