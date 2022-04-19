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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler
Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifa etmesinin ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İsitfaların perde arkasında neler var? İstifaların ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Usta yazar Erman Toroğlu, yaşanan istifalar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 18:53Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:56