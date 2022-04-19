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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifa etmesinin ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İsitfaların perde arkasında neler var? İstifaların ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Usta yazar Erman Toroğlu, yaşanan istifalar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:56
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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı ve üyeleri de istifa etti. Alınan isitfa kararı sonrası yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Gündeme bomba gibi düşen istifaların perde arkasında neler yaşanıyor?
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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler

ERMAN TOROĞLU: "BANA ÇOK İŞ DÜŞECEK, BENİ YORACAKLAR"

Son 5 komitenin başkanlarını hatırlayalım… Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve yeniden Sabri Çelik… Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımıyorum. Karşılaşmadım, konuşmadım, çay içmedim. Diğer isimleri biliyorum. Ferhat Gündoğdu için bir şey diyemem

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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler

"SERVET YARDIMCI DİK DURMADI"

Aslında öyle ya da böyle çok komite başkanının yapamadığı cesarette bir işe girdi, Nihat Özdemir arkasında sağlam durdu ama Servet Yardımcı koltuğu kaybetme kaygısıyla maalesef dik duramadı

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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler
Yapılan iş bir ihtilaldi, Türk futbolu için çok hayırlı bir iş olacaktı. Eğer başarılı olsaydı 15-20 yıl Türk hakemliğinde ve Türk futbolunda inanılmaz bir iyileşme gerçekleşecekti ama başarılı olamadı, eskiye döndük. Şimdi daha da kötü.
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TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler
Plakası alınan hakemler var. 06, 34, 35… İnanılmaz bir kan davası çıkacak ve intikam alınmaya başlanacak. Diğer dört komite başkanını tanıyorum. Hiçbiri sakat işlere girmediler. Hepsi düzgün tiplerdi. Kimisi daha cesaretliydi, kimisi daha ılımlı. İyi şeyler yapmaya kalktılar ama camiadaki eşek arıları sağı solu soka soka onlara da zarar verdiler. Onlar da illallah deyip kaçtılar.