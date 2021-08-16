"Terim'e haber verin 3 milyon euro istiyorum" Galatasaray'ın transfer gözdesinden haber var

"Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Morutan'ın son 3 maçını gördükten sonra vermezdim. Şu anda 3 milyon euro bile etmez. Şu an değeri 3 milyon euro bile değil ama yine de 8 milyon euroya vermem. Türklerin ne kadar verdiğini bilmiyorum çünkü resmi olarak kimseyle görüşmedim."