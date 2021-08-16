16 Ağustos 2021, Pazartesi
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"Terim'e haber verin 3 milyon euro istiyorum" Galatasaray'ın transfer gözdesinden haber var
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Kadrosunu eskiye nazaran daha genç isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın transfer gözdesi Olimpiu Morutan'dan haber var. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle sarı kırmızılı kulübün resmen talip olamadığı Morutan için kulüp başkanı Gigi Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Becali "Terim'e haber verin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum" ifadesini kullandı. 10 milyon euro bonservis bedeli istenen Morutan için 3 milyon euroya düşen kulüp başkanı Becali'nin bu tavrının arkasın ne var? İşte nedeni
Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 14:01
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