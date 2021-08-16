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"Terim'e haber verin 3 milyon euro istiyorum" Galatasaray'ın transfer gözdesinden haber var

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Kadrosunu eskiye nazaran daha genç isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın transfer gözdesi Olimpiu Morutan'dan haber var. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle sarı kırmızılı kulübün resmen talip olamadığı Morutan için kulüp başkanı Gigi Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Becali "Terim'e haber verin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum" ifadesini kullandı. 10 milyon euro bonservis bedeli istenen Morutan için 3 milyon euroya düşen kulüp başkanı Becali'nin bu tavrının arkasın ne var? İşte nedeni

Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 14:01
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Terim’e haber verin 3 milyon euro istiyorum Galatasaray’ın transfer gözdesinden haber var

Romanya ekibi FCSB'nin sahibi ve başkanı olan Gigi Becali, dün akşam Rapid Bükreş'e 1-0 yenildikleri maç sonrası Morutan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

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Terim’e haber verin 3 milyon euro istiyorum Galatasaray’ın transfer gözdesinden haber var

Morutan'ın son maçlarda çok kötü oynadığını söyleyen Becali; "Hiç sorumluluk almadı, sürekli toptan kaçtı. Gözlerime inanamadım. Aptalca şeyler yaptı maç boyunca. Fatih Terim'e haber verin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Eğer istiyorlarsa 3 milyon Euro'yu verip oyuncuyu alabilirler." dedi.

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Terim’e haber verin 3 milyon euro istiyorum Galatasaray’ın transfer gözdesinden haber var

DAHA ÖNCE DE BÖYLE KONUŞMUŞTU

Hürriyet'in haberine göre; Becali, 2 hafta önce de benzer bir açıklama yapmış ve 10 milyon euro istediği Morutan'ın bu performansıyla 3 milyon euro bile etmeyeceğini söylemişti:

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Terim’e haber verin 3 milyon euro istiyorum Galatasaray’ın transfer gözdesinden haber var

"Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Morutan'ın son 3 maçını gördükten sonra vermezdim. Şu anda 3 milyon euro bile etmez. Şu an değeri 3 milyon euro bile değil ama yine de 8 milyon euroya vermem. Türklerin ne kadar verdiğini bilmiyorum çünkü resmi olarak kimseyle görüşmedim."

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Terim’e haber verin 3 milyon euro istiyorum Galatasaray’ın transfer gözdesinden haber var

BURAK ELMAS: GÖRÜŞME OLMAYACAK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Genel Kurul toplantısı sonrası Morutan ile ilgili; "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak." demişti.